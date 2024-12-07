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14:57, 7 декабря 2024Россия

Школьников попросили не наряжаться в костюмы зарубежных персонажей в российском городе

В Чите школьников попросили не выбирать зарубежных персонажей для утренников
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Petrychenko Anton / Shutterstock / Fotodom  

Костюмы зарубежных персонажей оказались нежелательными на школьных утренниках в Чите. Об этом изданию «Чита.ру» рассказал родитель одного из учеников.

По словам родителя, школьников попросили наряжаться для праздника в персонажей из русских сказок и мультфильмов. «Человек-паук, Зорро и прочие зарубежные герои запрещены», — написали в чате учителей и родителей.

При этом пресс-секретарь комитета образования города Гэсэр Раднаев уточнил, что как такового запрета выбирать зарубежных персонажей нет. Сообщения от учителей, по его словам, носят скорее рекомендательный характер.

Раднаев объяснил, что в этом году тематика школьных праздников — «Новый год — традиций хоровод», поэтому традиционные детские новогодние костюмы будут более уместны.

Ранее сообщалось, что администрация Владивостока опровергла сообщения о запрете наряжаться в костюмы супергероев на утренники в детские сады. Власти отметили, что решили провести праздники в тематике русских народных сказок, но разрешили использовать и не связанную с ними атрибутику.

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