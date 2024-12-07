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13:48, 7 декабря 2024Мир

Шольц обсудил с Трампом Украину

Канцлер Германии Шольц обсудил с избранным президентом США Трампом Украину
Леонид Немов
Леонид Немов

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что подробно общался с избранным президентом США Дональдом Трампом об Украине. Его слова приводит медиагруппа Funke.

Шольц выразил уверенность в возможности выработать общую стратегию с Трампом, заявив, что уже провел с ним ряд телефонных разговоров и активно взаимодействует с представителями американской политики безопасности.

Канцлер подчеркнул, что любые решения должны приниматься с учетом мнения украинской стороны, а не через головы украинцев. По его словам, приоритетом является прекращение боевых действий, которые продолжаются уже более 1000 дней, и защита суверенитета Украины.

Ранее глава Центра изучения политических элит «ЭЛИТИС» политолог Виталий Колпашников заявил, что мирная инициатива по Украине, предположительно разрабатываемая Шольцем, предназначена для того, чтобы дать Киеву передышку от боевых действий.

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