В России заявили о скрытом смысле мирной инициативы Шольца по Украине

Политолог Колпашников: мирная инициатива Шольца призвана дать Киеву передышку

Предположительно разрабатываемая канцлером ФРГ Олафом Шольцем мирная инициатива по Украине несет скрытый смысл — дать Киеву передышку от боевых действий. Об этом заявил глава Центра изучения политических элит «ЭЛИТИС» политолог Виталий Колпашников, его слова приводит «Абзац».

По словам Колпашникова, возможная инициатива Шольца в любом случае призвана отвлечь внимание России.

«НАТО, в частности Германия, Штаты и другие, всячески накачивает Украину вооружением, и через какое-то время все начинается по новой, с точки зрения гораздо более невыгодной для России ситуации. Это просто отвлечение нашего внимания и попытка сделать для Украины передышку», — заявил политолог.

Исходя из этого, как заявил Колпашников, России не следует обсуждать якобы прорабатываемую Шольцем инициативу.

Ранее сообщалось, что Шольц якобы готовит собственный план урегулирования конфликта на Украине, который должен стать новой версией Минских соглашений. Предполагается, что новое соглашение допускает передачу Москве территорий. Депутат Госдумы Алексей Чепа пояснил «Ленте.ру», что Россия не видела реальных предложений со стороны Шольца, в том числе аналогов Минским соглашениям.