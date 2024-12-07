Министерство обороны Сирии: правительственные войска не отходят из Дамаска

Сирийские правительственные войска не отходят из Дамаска. Об этом на официальной странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщает Министерство обороны Сирии.

«Никакие сообщения о выводе подразделений наших вооруженных сил, присутствующих во всех районах Дамаска, не соответствуют действительности», — указали в ведомстве.

Ранее стало известно, что боевики из формирований вооруженной сирийской оппозиции подошли к северным окраинам Хомса. По информации телеканала Al Arabiya, сейчас ведутся бои между сирийской армией и оппозицией на подходах к городу, потеря правительственными силами которого откроет боевикам дорогу на Дамаск.