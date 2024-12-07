США расширят доступ украинских терминалов Starlink

Bloomberg: Пентагон расширит доступ украинских терминалов Starlink к Starshield

Пентагон расширит доступ украинских терминалов Starlink к более продвинутой спутниковой системе Starshield. Об этом сообщает Bloomberg.

«Компания SpaceX получила контракт Пентагона на расширение доступа Украины к более защищенной, военизированной версии своей спутниковой сети Starlink», — указывает агентство.

Bloomberg отмечает, что этот шаг усложнит попытки взломать или заглушить принимаемый терминалами спутниковый сигнал.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что провал украинской армии в Курской области связан с отказом американского бизнесмена Илона Маска включить систему спутниковой связи Starlink над регионом.