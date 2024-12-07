Трамп заявил о подготовке сирийских боевиков к свержению Асада

Трамп заявил, что сирийские боевики готовятся свергнуть Асада

Боевики сирийской оппозиции намерены свергнуть президента Сирии Башара Асада, написал избранный глава США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Его заявление приводит РИА Новости.

Трамп сообщил, что сирийские боевики, совершив беспрецедентный шаг, полностью захватили многие города и сейчас находятся на окраине Дамаска, «очевидно, готовясь к очень крупному шагу по устранению Асада».

По его мнению, США не должны участвовать в событиях, происходящих в Сирии, так как это не является американской войной. «В Сирии творится хаос, но это не наш союзник, и США не должны вмешиваться. Это не наша война, и нужно позволить ситуации разрешиться самостоятельно», — подчеркнул политик.

Ранее 7 декабря сообщилось, что жители окраины Дамаска снесли памятник Хафезу Асаду — отцу президента Сирии.