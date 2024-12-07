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20:29, 7 декабря 2024Мир

Тысяча человек подала иск против фон дер Ляйен

Число участников иска против фон дер Ляйен достигло 1 тысячи
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Тысяча человек подала иск против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по обвинению в коррупции при закупках непроверенных вакцин от COVID-19 более чем на 35 миллиардов евро. Об этом сообщил инициатор иска бельгийский лоббист Фредерик Бальдан, передает ТАСС.

Бальдан уточнил, что в числе участников иска — правительства Венгрии и Польши, общественные организации, включая профессиональные объединения врачей и бортпроводников, и физические лица, близкие которых лишились жизни в результате побочных эффектов вакцины Pfizer.

«Станет ясно, что европейские власти обманули общественность, выставив на европейский рынок продукт, который считался безопасным и эффективным, однако в реальности он не был ни тем, ни другим», — пояснил он.

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