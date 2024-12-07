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13:55, 7 декабря 2024Мир

В БРИКС заявили о страхе Запада перед российской ракетой «Циркон»

Infobrics: Запад испугался возможностей российской ракеты «Циркон»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Западные станы опасаются возможностей российской гиперзвуковой ракеты 3М22 «Циркон». Об этом в статье для Infobrics, официального портала объединения БРИКС, написал военный аналитик Драго Боснич.

«Политический Запад особенно напуган многоцелевыми возможностями "Циркона", поскольку он может быть запущен с различных платформ, будь то подводные лодки, надводные корабли и/или наземные платформы», — указывает официальный портал объединения БРИКС.

Обозреватель отмечает, что чистая скорость и кинетическая энергия твердотопливной двухступенчатой ракеты, способной нести ядерное оружие, превосходит известные в мире аналоги.

Ранее американский эксперт по разведке и генеральный директор BT Consulting LLC Ли Слашер заявил, что техническое превосходство России в сфере вооружений неоспоримо.

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