Аналитик Малинен: НАТО добивается вечной войны в мире

НАТО добивается вечной войны в мире. Об этом рассказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети Х.

«Вы уже начинаете видеть закономерность? Теперь, когда эскалация НАТО провалилась на Украине, снова вспыхивает другой регион. Вот чего они добиваются. Вечная война», — посетовал он.

Ранее западные эксперты заявили, что конфликт на Украине способен перерасти в третью мировую войну, а возможно, уже стал ей.

В ноябре журналист Чей Боуз раскритиковал руководство НАТО за провоцирование России и задал вопросы о последствиях эскалации конфликта. В свою очередь, Посол России в Бухаресте Владимир Липаев заявил, что НАТО может использовать ближайшие к России страны-участницы альянса, включая Румынию, для эскалации конфликта на Украине.