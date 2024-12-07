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03:39, 7 декабря 2024Мир

В Нидерландах российского инженера заподозрили в краже коммерческой тайны

Nieuwsuur: в Нидерландах гражданина РФ подозревают в краже коммерческой тайны
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Luca Lago / Unsplash

В Нидерландах задержали россиянина, который работал в голландской компании по производству литографического оборудования ASML. Он подозревается в краже коммерческой тайны, сообщает Nieuwsuur.

Согласно имеющейся информации, речь идет о 43-летнем российском инженере. Он взят под стражу. «Он должен предстать перед судьей в Роттердаме на предварительном слушании, где среди прочего будет рассмотрен вопрос о его предварительном заключении [на период проведения полноценного расследования]», — утверждает Nieuwsuur.

Россиянина подозревают в краже документов, таких как руководства по созданию микросхем, у компаний ASML и Mapper Lithography. По мнению властей, эти документы передавались в Россию, что является нарушением санкционного режима, введенного Европейским союзом.

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