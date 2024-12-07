В организме дельфинов обнаружили синтетические опиоиды

В организме дельфинов Мексиканского залива обнаружили синтетические опиоиды

Ученые из Техасского университета A&M в Корпус-Кристи совместно с несколькими научными учреждениями обнаружили следы фентанила и других фармацевтических препаратов в тканях дельфинов-афалин, обитающих в Мексиканском заливе. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале iScience.

Фентанил, являющийся синтетическим опиоидом и в 100 раз сильнее морфина, был выявлен в жировой ткани шести погибших дельфинов, а также в образцах 30 других особей. Ученые подчеркивают, что фентанил, как и другие фармацевтические соединения, способен накапливаться в организме морских животных, что ставит под угрозу здоровье экосистем и пищевых цепей.

Для проведения анализа использовался метод нецелевого исследования, основанный на высокотехнологичном разделении соединений в сложных образцах жировой ткани. Всего исследователи проанализировали 89 образцов жира, включая шесть от мертвых дельфинов и 83, собранных биопсией у живых. Было выявлено более 3000 химических соединений, включая фармацевтические вещества, седативные препараты и релаксанты.

Среди протестированных особей дельфины из заливов Редфиш, Лагуна-Мадре и залива Миссисипи продемонстрировали накопление загрязняющих веществ. Вся выборка отражает долгосрочные последствия воздействия загрязнений, поскольку некоторые анализируемые образцы были старше десяти лет. Препараты, обнаруженные в тканях животных, могли попасть в их организм через загрязненную добычу или сточные воды.

Одной из наиболее вероятных причин загрязнения исследователи считают сброс фармацевтических соединений в прибрежные воды. Поскольку дельфины являются биоиндикаторами состояния морской среды, их здоровье может сигнализировать о более широких экологических проблемах, угрожающих также рыболовным и продовольственным ресурсам человека.