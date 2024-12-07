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00:38, 7 декабря 2024Силовые структуры

В России ликвидировали «Международную лигу трезвости и здоровья»

Суд Москвы прекратил деятельность «Международной лиги трезвости и здоровья»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Тушинский суд Москвы принял решение о прекращении деятельности Союза общественных объединений «Международной лиги трезвости и здоровья». Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что соответствующий иск был подан министерством юстиции. Представитель «Лиги трезвости» не явился в суд. Сведения об организации также будут исключены из государственного реестра. «Лига» была ликвидирована по причине того, что она несколько лет не сдавала отчетность о своей деятельности и отказывалась реагировать на «внесудебные меры».

«Международная лига трезвости и здоровья» была учреждена в июне 1999 года в Москве. Она заявлена как общественная организация, занимающаяся изданием книг и газет, дающая профессиональное образование и ведущая общую врачебную практику. Данные о бухгалтерской отчетности компании отсутствуют с 2014 года.

Ранее Минюст РФ потребовал ликвидировать «Международную лигу трезвости и здоровья» и обратился с соответствующим иском в суд.

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