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17:46, 7 декабря 2024Мир

В России высказались об идее кандидата в канцлеры ФРГ остановить помощь ВСУ

Сенатор Джабаров поддержал идею кандидата в канцлеры ФРГ остановить помощь ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров поддержал идею кандидата в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисы Вайдель остановить поставки военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Свое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Мысль правильная совершенно. Здравомыслящие немцы еще вспоминают, если покопаться в истории, чем заканчивались для Германии военные конфликты, в которые она втягивалась, либо сама развязывала. Я думаю, что они не понимают, что Украина — это тот омут, который может всех поглотить

Владимир Джабаровроссийский сенатор

Однако, по мнению сенатора, у кандидата от АдГ мало шансов занять пост канцлера.

«Я думаю, что мнение немцев тоже разное, оно постепенно будет меняться. Но уж точно большинству немцев не нравится глубокое погружение Германии в этот конфликт, тем более в ущерб собственным национальным интересам. И экономика страдает, и социальные программы из-за этого недовыполнены. Я думаю, что, скорее всего, шансов у нее немного на избрание канцлером. Но все равно эта позиция будет усиливаться с каждым днем. Я думаю, что это абсолютно правильное, нормальное заявление, и такому заявлению будут следовать и другие политические деятели Германии», — сказал он.

Как заявила Вайдель, Берлин должен остановить поставки оружия Киеву. «Мы хотим мира на Украине, мы не хотим каких-либо поставок оружия, никаких танков и ракет», — сказала она. Политик назвала свою партию «партией мира» и отметила, что военные действия необходимо прекращать дипломатическим путем.

Выборы канцлера в Германии намечены на 23 февраля. Изначально они должны были пройти осенью, но из-за кризиса в правящей партии дату пришлось перенести.

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