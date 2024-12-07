В США рассказали о звонке Трампа Байдену

NBC: Трамп и Байден созвонились на прошлой неделе

Избранный президент США Дональд Трамп позвонил действующему главе государства Джо Байдену на прошлой неделе. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, их разговор был непродолжительным и не очень содержательным. Отмечается, что Трамп позвонил Байдену, чтобы пожелать ему счастливого Дня благодарения. Другие подробности беседы политиков не приводятся.

В конце ноября Трамп и Байден подписали официальный меморандум, формализующий начало передачи власти. В Белом доме отметили, что после окончания отбора в свою администрацию республиканец вступает в новую фазу перехода к власти.