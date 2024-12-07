Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:25, 7 декабря 2024Мир

В США рассказали о звонке Трампа Байдену

NBC: Трамп и Байден созвонились на прошлой неделе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп позвонил действующему главе государства Джо Байдену на прошлой неделе. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, их разговор был непродолжительным и не очень содержательным. Отмечается, что Трамп позвонил Байдену, чтобы пожелать ему счастливого Дня благодарения. Другие подробности беседы политиков не приводятся.

В конце ноября Трамп и Байден подписали официальный меморандум, формализующий начало передачи власти. В Белом доме отметили, что после окончания отбора в свою администрацию республиканец вступает в новую фазу перехода к власти.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появилась еще одна версия конфликта в школе Краснодара. Восьмиклассник мог напасть на сверстников с ножом из-за девочки

      В ЕС обвинили Маска в изменении алгоритмов X для поддержки Трампа

      Появились кадры вывода сирийских кадетов из окружения террористов в Алеппо

      В украинском Конотопе произошли взрывы

      Байден в ноябре два раза приказал нанести удары по Сирии

      «Самая сексуальная спортсменка мира» показала видео со снятием халата

      В США эвакуировали Капитолий из-за письма с угрозами

      В ЛНР сообщили о переброске «очень серьезных резервов» ВСУ к Купянску

      В США рассказали о звонке Трампа Байдену

      Жительница села в ДНР рассказала о помощи российским военным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше