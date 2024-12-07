ВОЗ предупредила об угрожающей американскому региону смертельной болезни

ВОЗ: лихорадка Оропуш угрожает американскому региону

Странам американского региона угрожает лихорадка Оропуш. Об этом предупредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

Утверждается, что с начала года в США и еще десяти странах этот вирус выявили у более чем 11, 6 тысячи человек. При этом, отмечают специалисты, сообщалось о нескольких летальных исходах. «ВОЗ расценивает общий риск для общественного здравоохранения, создаваемый вирусом Оропуш, как высокий на региональном уровне и низкий — на глобальном», — указали в организации.

Известно, что вирус появился в организме ленивцев и распространяется через укусы насекомых: мошек и комаров. Лихорадка Оропуш относится к тому же семейству болезней, что и вирус Зика и лихорадка денге. Оба заболевания потенциально могут привести к летальному исходу.

Чаще заболевание протекает в легкой форме: инфицирование сопровождается головной болью, ломотой в теле, тошнотой, сыпью и чувствительностью к свету. Кроме того, возможны диарея и тошнота.