Fitch Ratings: в 2025 году может быть достигнуто прекращение огня на Украине

В 2025 году может быть достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине. Об этом сообщается в комментарии американского рейтингового агентства Fitch Ratings.

«Параметры переговорного прекращения огня, включая гарантии безопасности для Украины и территорий, которые останутся под контролем России, будут неопределенными», — отметили аналитики.

При этом новая администрация в Белом доме может добиться начала переговоров о прекращении огня, однако «мирное соглашение маловероятно из-за сложных уступок, которые потребуются от обеих сторон», указали Fitch Ratings.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что европейские страны хотят втянуть США в конфликт с Россией посредством отправки войск на Украину.