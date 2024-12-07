Западное аналитическое агентство допустило скорое прекращение огня на Украине

В 2025 году может быть достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине. Об этом сообщается в комментарии американского рейтингового агентства Fitch Ratings.
«Параметры переговорного прекращения огня, включая гарантии безопасности для Украины и территорий, которые останутся под контролем России, будут неопределенными», — отметили аналитики.
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При этом новая администрация в Белом доме может добиться начала переговоров о прекращении огня, однако «мирное соглашение маловероятно из-за сложных уступок, которые потребуются от обеих сторон», указали Fitch Ratings.
Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что европейские страны хотят втянуть США в конфликт с Россией посредством отправки войск на Украину.