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00:10, 8 декабря 2024Россия

8 декабря: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Анастасия Заикина

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

8 декабря в России отмечают День казначейства, а в мире — День художника. Православные чтут память священномученика Климента Римского. «Лента.ру» рассказывает, какие праздники отмечают 8 декабря 2024 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День образования российского казначейства

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

8 декабря 1992 года президент России Борис Ельцин подписал Указ «О Федеральном казначействе», согласно которому был создан соответствующий орган исполнительной власти. Сегодня в задачи ведомства входит контроль за соблюдением бюджетного законодательства, распределение доходов между бюджетами разных уровней, а также кассовое обслуживание исполнения региональных бюджетов.

День русской песни

Народные песни появились вместе с обрядовыми напевами славян. Издавна русская песня сопровождала человека в самые важные моменты жизни: с ней встречали весну и провожали зиму, отмечали свадьбы и рождение детей, а также переживали горечь утраты на похоронах. Со временем из разряда народного творчества этот жанр перекочевал в искусство: русские песни вдохновляли Александра Пушкина, Николая Гоголя, Льва Толстого Ивана Тургенева и других писателей, а также композиторов и художников. Окончательно народная музыка утвердилась как высокое искусство в начале XX века благодаря крестьянскому хору имени Пятницкого и другим исполнителям.

Праздники в мире

Международный день художника

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Учредителем праздника в 1988 году выступил художник Николай Корнилов. Помимо своей творческой деятельности, он активно помогал другим деятелям искусства: открывал художественные галереи, организовывал выставки, оказывал помощь начинающим художникам.

Изначально День художника задумывался как узкопрофессиональный праздник, но сегодня его отмечают все, кто связан с изобразительным искусством: и профессионалы, и любители.

Какие еще праздники отмечают в мире 8 декабря

  • День Яна Сибелиуса и финской музыки;
  • День орнаментальной музыки;
  • День путешественника во времени;
  • День брауни в США.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти священномученика Климента Римского

Святой Климент — апостол от 70 и четвертый епископ Рима. Согласно преданию, он приходился родственником самому императору, но не смотря на все возможности состояться в Риме, по достижении совершеннолетия покинул город и отправился на Святую Землю. Через несколько лет он познакомился с апостолом Петром и стал одним из его ближайших учеников. Незадолго до кончины Петр рукоположил Климента в сан епископа.

Возглавляя Церковь в Риме, Климент снискал большую популярность в народе, так что власти обеспокоились активным распространением Христианства. Вскоре император Траян сослал святого на каменоломни, а позже приказал казнить. Последователи Климента обнаружили мощи святого нетленными.

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Какие еще церковные праздники отмечают 8 декабря

  • День памяти Петра I, архиепископа Александрийского;
  • День памяти преподобного Петра Галатийского, Молчальника;
  • День памяти преподобномученицы Магдалины, инокини.

Приметы на 8 декабря

В народном календаре 8 декабря — Клим Холодный. В старину считалось, что именно с этого дня начинается суровая зима, поэтому люди заранее утепляли окна и двери, чтобы «Клим снег в дом не привел».

  • Если в праздник водоемы покроются ледяной коркой — скоро потеплеет;
  • Если в Климентьев день пойдет снег — лето будет дождливым;
  • Если сугробы будут большими — урожай на следующий год удастся.

Кто родился 8 декабря

Алиса Фрейндлих (90 лет)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Советская актриса, народная артистка СССР широко известна по ролям в картинах «Служебный роман», «Жестокий романс», «Д`Артаньян и три мушкетера», «Старомодная комедия», «Соломенная шляпка» и многим другим. В общей сложности Алиса Фрейндлих снялась более чем в 50 фильмах и сериалах. С 1983 года Алиса Фрейндлих — одна из ведущих актрис Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова.

Иен Сомерхолдер (46 лет)

Американский актер известен по ролям в сериалах «Дневники вампира», «Остаться в живых», «C.S.I. Место преступления» и многим другим проектам. Помимо кино, Сомерхолдер занимается благотворительностью: в 2010 году он учредил благотворительный фонд, а 2012-м — стал послом доброй воли Программы ООН по окружающей среде.

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Кто еще родился 8 декабря

  • Владимир Шаталов (1927-2021) — советский космонавт, дважды Герой Советского Союза;
  • Кори Тейлор (51 год) — вокалист групп Slipknot и Stone Sour;
  • Ники Минаж (42 года) — американская рэперша;
  • Юрий Борисов (32 года) — российский актер театра, кино и телевидения.

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