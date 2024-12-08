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22:43, 8 декабря 2024Мир

В Турции рассказали о давлении на Россию по поводу баз в Сирии

Военный эксперт Агар: основное давление по поводу баз РФ в Сирии исходит от США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Основное давление по поводу баз России в Сирии исходит от США, заявил один из ведущих турецких экспертов по вопросам безопасности Абдуллах Агар. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, российская сторона попытается сохранить свое присутствие в Сирийской Арабской Республике (САР) и базы, но от США исходит основное давление на этот счет.

Он отметил, что со времен Советского Союза «у РФ были инициативы в этих морях» (в частности, в Средиземном море — прим. «Ленты.ру»). «Это борьба между США и Россией на глобальной арене, вопрос доминирования», — рассказал военный эксперт.

Агар добавил, что Москва не захочет терять свои позиции и инициативы в этом регионе.

Ранее сторонники сирийской вооруженной оппозиции взяли под контроль город Джебла, расположенный вблизи авиабазы Воздушно-космических сил РФ Хмеймим.

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