В Турции рассказали о давлении на Россию по поводу баз в Сирии

Основное давление по поводу баз России в Сирии исходит от США, заявил один из ведущих турецких экспертов по вопросам безопасности Абдуллах Агар. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, российская сторона попытается сохранить свое присутствие в Сирийской Арабской Республике (САР) и базы, но от США исходит основное давление на этот счет.
Он отметил, что со времен Советского Союза «у РФ были инициативы в этих морях» (в частности, в Средиземном море — прим. «Ленты.ру»). «Это борьба между США и Россией на глобальной арене, вопрос доминирования», — рассказал военный эксперт.
Агар добавил, что Москва не захочет терять свои позиции и инициативы в этом регионе.
Ранее сторонники сирийской вооруженной оппозиции взяли под контроль город Джебла, расположенный вблизи авиабазы Воздушно-космических сил РФ Хмеймим.