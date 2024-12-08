Делавших клиентам эротический массаж россиянок депортировали с Бали

Двух россиянок депортировали с индонезийского острова Бали за незаконное оказание секс-услуг. Об этом пишет местный портал Detik.

Уточняется, что сотрудники отдела иммиграционной разведки обратили внимание на подозрительные сообщения в сети об иностранках, делавших клиентам эротический массаж. 14 ноября полиция приехала на виллу в туристическом районе Семиньяк и арестовала двух девушек 24 и 22 лет. В их съемном жилье стражи правопорядка нашли секс-игрушки, детское масло, американские и австралийские доллары, которые изъяли в качестве доказательств правонарушения. Кроме того, к уликам добавили фотографии россиянок, выдававших себя за массажисток.

Обе девушки уверяли, что они приехали на популярный азиатский курорт отдыхать. Однако полиция выяснила, что они нарушили и закон об иммиграции, так как их разрешения на пребывание в Индонезии были просрочены.

«Каждое нарушение правил пребывания и участие в незаконной деятельности, включая проституцию, должны пресекаться жестко», — заявил глава местного центра содержания иммигрантов под стражей Геде Дуди Дувита.

В марте других россиянок арестовали за оказание интимных услуг на популярном курорте Азии Пхукет. Полицейские связались с ними, представившись потенциальными клиентами, а потом разоблачили.