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20:44, 8 декабря 2024Силовые структуры

Десятки человек доставили в полицию после ЛГБТ-вечеринки в Петербурге

РИА Новости: порядка 20 человек были задержаны после ЛГБТ-вечеринки в Петербурге
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге доставили в полицию около 20 человек в ходе профилактического рейда в арт-пространстве «Явление», где якобы прошла закрытая ЛГБТ-вечеринка (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) «Круги свободы — бал». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах.

Как пояснил собеседник агентства, на момент визита полицейских в арт-пространстве находилось в общей сложности порядка 130 человек. Сотрудники правоохранительных органов доставили в отделения наиболее активных из них «для разбирательства и профилактической работы», уточнил он.

Источник добавил, что в ходе обыска полицейские нашли и изъяли наклейки и литературу «с признаками экстремистского содержания». В настоящее время устанавливаются организаторы этого мероприятия.

О профилактическом рейде стало известно в ночь на воскресенье, 8 декабря. Закрытая вечеринка состоялась в арт-пространстве, расположенном по адресу Проспект Обуховской обороны, дом 105. Сотрудники правоохранительных органов проверяли личность и возраст каждого из участников мероприятия, а также провели обыски в помещениях арт-пространства.

До этого аналогичные рейды силовики провели в нескольких московских клубах. Проверкам, в частности, подверглись заведения «Систерс» и «Bizarre». В первом клубе правоохранительные органы нашли у одного из посетителей наркотики, а во втором — обнаружили сценические костюмы и комнаты с инвентарем для БДСМ.

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