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09:05, 8 декабря 2024Мир

Экс-помощник министра обороны США озвучил требование для переговоров по Украине

Фриман: завершение кризиса на Украине требует многоуровневых переговоров
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетНаселение России:

Фото: Cheriss May / Reuters

Завершение кризиса на Украине требует проведения многоуровневых переговоров, которые будут решать ключевые вопросы, являющиеся основой конфликта. Такое мнение озвучил экс-помощник главы Минобороны США по международной безопасности Час Фриман, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что решение конфликта на Украине не является уделом лишь России и США.

«Есть три основных вопроса. Первый касается статуса и прав русскоязычного населения Украины, что изначально было причиной внутреннего конфликта. Второй — это граница между Россией и Украиной, которую могут обсуждать только Киев и Москва. И, наконец, третий, наиболее важный, — это структура архитектуры безопасности в Европе и Евразии», — уточнил Фриман.

По словам бывшего представителя Пентагона, беседа о европейской архитектуре безопасности должна начаться с диалога Вашингтона и Москвы при содействии крупных европейских держав. «Необходимо создать систему, которая обеспечит безопасность всех заинтересованных сторон и снизит угрозы со стороны соседей», — добавил он.

Фриманотметил, что мир движется по новому порядку, согласно которому растет значимость региональных коалиций и важность взаимодействия государств в рамках объединений, подобных БРИКС. «Мы не должны ждать разрешения всех проблем сразу, чтобы начать работу над некоторыми из них», — резюмировал экс-помощник главы МО США.

Ранее ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин заявил, что США и коллективный Запад должны перестать провоцировать Россию своей политикой по Украине, которая на сегоднящний день напоминает игру в русскую рулетку с ядерным оружием. Он также предположил, что предварительные переговоры между РФ и будущей администрацией избранного президента США Дональда Трампа уже идут.

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