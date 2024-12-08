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00:19, 9 декабря 2024Спорт

Футболист сравнил тренерские подходы в России и США

Футболист Зильберман: в России тренеры относятся к игрокам строже, чем в США
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Полузащитник академии «Рубина» Даниэль Зильберман сравнил тренерские подходы в России и США. Его слова передает Sport24.

Зильберман заявил, что в России тренеры относятся к игрокам строже и часто выговаривают за промахи. «Не могу представить такого в США. Там выстроена культура общения внутри команд и клубов, да и с родителями. В американских академиях тебя наоборот подбадривают: ошибся — ничего страшного. Главное — пробуй и работай», — отметил он.

Футболист также рассказал, что после перехода в ЦСКА научился самостоятельности. «В Америке для тебя все делают — и родители, и бабушки, и репетиторы, и частные коучи. Все расписано по минутам. Здесь учился проводить время сам», — поделился спортсмен.

16-летний Зильберман родился в Нью-Йорке и тренировался в системах «Ред Буллз» и «Интер Майами». В России он играл за академию ЦСКА, после перешел в систему «Локомотива», оттуда — в «Рубин».

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