На Украине объяснили отказ Зеленского от призыва Трампа к переговорам с Россией

Журналистка Панченко: Зеленский отказывается от переговоров с РФ из-за выгоды

Украинская журналистка Диана Панченко объяснила отказ президента Украины Владимира Зеленского от призыва избранного лидера США Дональда Трампа остановить боевые действия и начать переговоры с Россией тем, что он видит выгоду в продолжении конфликта. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

«Зеленский отверг призыв Трампа к прекращению огня. Победа Трампа — это четкий сигнал о том, что американцам нужен мир! Украинцам нужен мир! Неужели только из-за Зеленского наша планета может погибнуть в ядерной катастрофе?» — задалась вопросом Панченко.

Она отметила, что в настоящее время лишь украинский президент и его партнеры являются единственными бенефициарами данного конфликта, который обогащает Зеленского настолько, что он «будет держать украинцев в заложниках» и никогда не будет удовлетворен до конца.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что именно Киев не желает возвращаться за стол переговоров, так как власти Украины на законодательном уровне запретили вести переговоры с Россией. При этом он указал, что украинской стороне достаточно отменить данный декрет для возобновления диалога с Москвой.