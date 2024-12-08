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21:12, 8 декабря 2024Бывший СССР

На Украине объяснили отказ Зеленского от призыва Трампа к переговорам с Россией

Журналистка Панченко: Зеленский отказывается от переговоров с РФ из-за выгоды
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинская журналистка Диана Панченко объяснила отказ президента Украины Владимира Зеленского от призыва избранного лидера США Дональда Трампа остановить боевые действия и начать переговоры с Россией тем, что он видит выгоду в продолжении конфликта. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

«Зеленский отверг призыв Трампа к прекращению огня. Победа Трампа — это четкий сигнал о том, что американцам нужен мир! Украинцам нужен мир! Неужели только из-за Зеленского наша планета может погибнуть в ядерной катастрофе?» — задалась вопросом Панченко.

Она отметила, что в настоящее время лишь украинский президент и его партнеры являются единственными бенефициарами данного конфликта, который обогащает Зеленского настолько, что он «будет держать украинцев в заложниках» и никогда не будет удовлетворен до конца.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что именно Киев не желает возвращаться за стол переговоров, так как власти Украины на законодательном уровне запретили вести переговоры с Россией. При этом он указал, что украинской стороне достаточно отменить данный декрет для возобновления диалога с Москвой.

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