Названа причина массового отравления детей на соревнованиях в России

Роспотребнадзор: дети в ЯНАО отравились в гостинице, где работал больной повар

Дети, приехавшие на спортивные соревнования в Тарко-Сале (ЯНАО), отравились в гостинице, где работал больной повар. Причину массового отравления конькобежцев назвали в управлении Роспотребнадзора по российскому региону, пишет Ura.Ru.

Во время проверки выяснилось, что один из сотрудников кухни был заражен кишечной инфекцией — из-за этого заболевание массово распространилось у детей. «В ходе обследования пищеблока были выявлены нарушения санитарного законодательства. Составлен протокол о временном запрете деятельности. Обследован персонал пищеблока, по результатам которого РНК норовируса обнаружена у повара», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Специалисты уже провели дезинфекцию помещений, а также составили протокол о временном запрете деятельности предприятия, которое поставляло еду в гостиницу.

О массовом отравлении детей-спортсменов в ЯНАО стало известно в субботу, 7 декабря. В больницу обратилось порядка 39 детей с признаками отравления — все жаловались на боль в животе, тошноту, рвоту, жидкий стул и высокую температуру. По факту случившегося назначили проверку.