Премьер Сирии заявил о готовности передать власть мирным путем

Премьер Сирии Гази аль-Джалали заявил о готовности передать власть мирным путем

Глава действующего правительства Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали выразил готовность передать власть мирным путем. Видеообращение премьер-министра опубликовано в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы протягиваем руку оппонентам, которые подтвердили, что не причинят вреда никому, кто является частью нашей родины», — сказал он. Политик заявил, что предоставит оппонентам всю возможную помощь и постепенно передаст правительственные дела, обезопасив государственные объекты.

Ранее премьер-министр Сирии сообщил, что находится в своем доме в столице Сирии. Также он призвал граждан не портить государственную собственность.

8 декабря стало известно, что президент Сирии Башар Асад сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.