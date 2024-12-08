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07:41, 8 декабря 2024Мир

Премьер Сирии заявил о готовности передать власть мирным путем

Премьер Сирии Гази аль-Джалали заявил о готовности передать власть мирным путем
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Глава действующего правительства Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали выразил готовность передать власть мирным путем. Видеообращение премьер-министра опубликовано в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы протягиваем руку оппонентам, которые подтвердили, что не причинят вреда никому, кто является частью нашей родины», — сказал он. Политик заявил, что предоставит оппонентам всю возможную помощь и постепенно передаст правительственные дела, обезопасив государственные объекты.

Ранее премьер-министр Сирии сообщил, что находится в своем доме в столице Сирии. Также он призвал граждан не портить государственную собственность.

8 декабря стало известно, что президент Сирии Башар Асад сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.

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