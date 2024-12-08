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22:30, 8 декабря 2024Мир

Президент Республики Сербской Додик попал в больницу

Президента Республики Сербской Додика госпитализировали для операции на пищеводе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик попал в больницу в Белграде, сейчас он ожидает операцию на пищеводе и желудке. Об этом говорится в заявлении канцелярии лидера боснийских сербов, передает ТАСС.

«Согласно предварительному диагнозу, после необходимых подготовительных процедур планируется операция на пищеводе и желудке», — говорится в заявлении. Там добавили, что о состоянии Додика своевременно проинформируют.

В прошлый раз Додик, занимавший пост председателя президиума Боснии и Герцеговины, попал в больницу в декабре 2020 года. Тогда у него выявили двустороннее воспаление легких. Незадолго до этого Додик виделся с главой МИД России Сергеем Лавровым, которому тот вручил позолоченную православную икону из Луганска времен Российской империи.

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