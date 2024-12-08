Пушков: власти Румынии могут отменить выборы из-за неудобного кандидата

Румынские власти могут пойти на отмену выборов из-за существующей вероятности победы неудобного кандидата Кэлина Джорджеску. Такое развитие событий предрек глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор привел результаты социологического опроса, по итогам которого 63 процента отдали предпочтение Джорджеску, в то время как за Елены Ласкони выступили 37 процентов респондентов.

«Разрыв слишком велик, чтобы заполнить его фальшивыми бюллетенями. Но у врагов Джорджеску есть в резерве и неэлекторальные методы. Например, отменить выборы как таковые и перенести их на неопределенный срок. И только так остановить Джорджеску», — написал Пушков.

Сенатор обратил внимание на то, что в Румынии завершается строительство крупнейшей в Европе военной базы США. В связи с этим победа на президентских выборах противника Североатлантического альянса является неприемлемой для Вашингтона, заключил Пушков.

Ранее Джорджеску прокомментировал отмену итогов голосования Конституционным судом страны. «Последнее решение является не просто юридическим, а политическим актом, который представляет собой государственный переворот. Демократия не подлежит торгу», — сказал он.