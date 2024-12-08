Пушков рассказал о возможном «сюрпризе» для Трампа со стороны его противников

Пушков: противники Трампа попытаются не допустить его кандидатов на должности

Противника избранного президента США Дональда Трампа попытаются не допустить его кандидатов на ключевые должности, заменив их на более выгодных «глубинному государству» лиц. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Вполне возможно, что в США противники Трампа уже отказались от его физического устранения. Это не точно, но вероятно. Судя по всему, они избрали другую тактику: "завалить" основных номинантов Трампа на ключевые должности», — посетовал он.

Как отметил сенатор, кандидат на пост генпрокурора, конгрессмен Мэтт Гетц уже сошел с дистанции из-за скандала. В свою очередь, журналист Пит Хегсет пытается противостоять усиливающимся нападкам со стороны американских СМИ.

При этом, считает Пушков, сам Трамп понимает, что ему вряд ли позволят утвердить на ключевые должности своих кандидатов. Однако план политика в том, чтобы продемонстрировать своим сторонникам, что он способен выполнять предвыборные обещания.

Ранее сообщалось, что Трамп и действующий глава государства Джо Байден подписали официальный меморандум, формализующий начало передачи власти. После окончания отбора в свою администрацию политик вступает в новую фазу перехода к власти, заявили в Белом доме. Так, он приступил к реализации меморандума о взаимопонимании с администрацией Байдена.

До этого Байден заявлял, что администрация США активно работает по угрозам против команды Дональда Трампа. По его словам, власти США совместно с ФБР занимаются расследованием угроз.