Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:39, 8 декабря 2024Мир

Пушков рассказал о возможном «сюрпризе» для Трампа со стороны его противников

Пушков: противники Трампа попытаются не допустить его кандидатов на должности
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Противника избранного президента США Дональда Трампа попытаются не допустить его кандидатов на ключевые должности, заменив их на более выгодных «глубинному государству» лиц. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Вполне возможно, что в США противники Трампа уже отказались от его физического устранения. Это не точно, но вероятно. Судя по всему, они избрали другую тактику: "завалить" основных номинантов Трампа на ключевые должности», — посетовал он.

Как отметил сенатор, кандидат на пост генпрокурора, конгрессмен Мэтт Гетц уже сошел с дистанции из-за скандала. В свою очередь, журналист Пит Хегсет пытается противостоять усиливающимся нападкам со стороны американских СМИ.

При этом, считает Пушков, сам Трамп понимает, что ему вряд ли позволят утвердить на ключевые должности своих кандидатов. Однако план политика в том, чтобы продемонстрировать своим сторонникам, что он способен выполнять предвыборные обещания.

Ранее сообщалось, что Трамп и действующий глава государства Джо Байден подписали официальный меморандум, формализующий начало передачи власти. После окончания отбора в свою администрацию политик вступает в новую фазу перехода к власти, заявили в Белом доме. Так, он приступил к реализации меморандума о взаимопонимании с администрацией Байдена.

До этого Байден заявлял, что администрация США активно работает по угрозам против команды Дональда Трампа. По его словам, власти США совместно с ФБР занимаются расследованием угроз.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Встреча Зеленского с Макроном и Трампом продлилась 20 минут. Что известно о переговорах на данный момент?

      Премьер Сирии сделал заявление насчет своего местонахождения

      Премьер Сирии заявил о готовности сотрудничать с любой властью

      Дочь Эрдогана написала пост о свержении Асада

      Сирийские боевики взяли под контроль Дамаск

      Пушков рассказал о возможном «сюрпризе» для Трампа со стороны его противников

      На Западе рассказали о внешнем виде Зеленского на встрече с Трампом

      Российский военкор заявил о падении Дамаска без сопротивления

      В Сирии сообщили о запуске ракеты по самолету Асада

      Командование сирийской армии объявило о капитуляции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше