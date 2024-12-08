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13:11, 8 декабря 2024Путешествия

Россиянка в Турции влетела на параплане в дерево, сломала ребра и вернулась на родину

Россиянка в Турции влетела на параплане в дерево и сломала ребра и ногу
Алина Черненко

Фото: Hasan Kaval / Globallookpress.com

Российская туристка во время отдыха в Турции влетела на параплане в дерево и после этого решила срочно вернуться на родину. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, 37-летняя женщина пошла кататься на параплане на турецком побережье, но из-за отсутствия ветра стремительно полетела вниз и «затормозила» о дерево. Любительница экстрима не обратила внимание на травмы и купила обратный билет в Москву.

По прилете россиянка все-таки пришла в столичную клинику, где выяснилось, что у нее были сломаны ребра и нога, а также была закрытая черепно-мозговая травма. Сейчас путешественница проходит лечение.

В октябре на Бали австралийская туристка упала с моста из-за того, что у ее мопеда отказали тормоза. Пожилая женщина пролетела 10 метров, упала в воду и чудом выжила.

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