В ООН рассказали о находящейся между миром и войной Сирии

В ООН заявили, что Сирия находится на перепутье между свободой и анархией

Сирийская Арабская Республика (САР) находится на перепутье между свободой и анархией, заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Об это пишет РИА Новости.

По его словам, сирийские беженцы вынуждены выбирать между возвращением на родину и продолжением изгнания.

«Сирия находится на перепутье между миром и войной, свободой и беззаконием, процветанием и нищетой», — подчеркнул Гранди. Он призвал уважать мнение всех сирийцев.

Ранее в ООН рассказали о перемещении более 48,5 тысячи человек в результате боевых действий на северо-западе Сирии. Международная организация надеется на незамедлительное прекращение боевых действий.