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21:28, 8 декабря 2024Бывший СССР

В Белоруссии объяснили отказ от увеличения численности армии

Ревенко: Белоруссия не увеличивает численность армии, а модернизирует вооружение
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко в интервью телеканалу СТВ объяснил отказ Минска от увеличения численности армии. По его словам, сейчас в республике модернизируются вооружения и военная техника.

«При этом мы не увеличиваем количество личного состава. То есть мы демонстрируем своим соседям, что мы сохраняемся в штатах мирного времени», — пояснил представитель ведомства.

Это значит, что Минск не планирует создавать наступательные группировки войск или нести угрозу соседним государствам, подчеркнул он. Иначе поступает Польша, добавил Ревенко. Там хотят в скором времени достичь численности армии в 300 тысяч человек, почти в два раза больше, чем пять лет назад.

«И интересное у них такое заявление, что мы готовимся к войне. И вопрос: к войне с кем?» — сказал он.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин назвал возможным размещение «Орешника» на территории Белоруссии во второй половине 2025 года по мере наращивания выпуска ракеты. Ракетная система в соседней стране будет входить в комплекс Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России. Тем не менее определение целей «Орешника» останется за Минском.

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