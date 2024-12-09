Евросоюз утвердил выплату Киеву помощи на 4,2 миллиарда евро

Совет ЕС утвердил выплату Украине второго транша помощи на 4,2 миллиарда евро

В ближайшее время Украина получит второй транш в рамках программы помощи для поддержки макрофинансовой стабильности и функционирования госорганов. Соответствующее решение утвердил Совет Евросоюза, передает РИА Новости.

Еврокомиссия рекомендовала перевести Киеву второй платеж в середине ноября. А в августе сообщалось, что украинские власти получили первый транш в размере 4,2 миллиарда евро из спецфонда Евросоюза. Кроме того, с марта по июнь Еврокомиссия предоставила Киеву 7,9 миллиарда евро в рамках префинансирования данной программы.

Таким образом, после завершения нынешнего перевода общий объем средств, переданных Евросоюзом Киеву в 2024 году, превысит 16 миллиардов евро.

Ранее замминистра финансов Польши Павел Карбовник заявил, что Евросоюз сможет предоставить Украине 50 миллиардов долларов в рамках утвержденной программой G7 инициативы по использованию замороженных российских активов.

По его словам, даже если США при новом президенте Дональде Трампе затянут передачу средств или выйдут из программы, у Европы будет возможность справиться в одиночку. Речь идет о кредите, погашать который предполагается за счет доходов от российских активов. До этого Минфин Украины сообщил о подписании с ЕС соглашения о кредите на сумму до 35 миллиардов евро в рамках этой инициативы.