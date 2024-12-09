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15:15, 9 декабря 2024Экономика

Евросоюз утвердил выплату Киеву помощи на 4,2 миллиарда евро

Совет ЕС утвердил выплату Украине второго транша помощи на 4,2 миллиарда евро
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

В ближайшее время Украина получит второй транш в рамках программы помощи для поддержки макрофинансовой стабильности и функционирования госорганов. Соответствующее решение утвердил Совет Евросоюза, передает РИА Новости.

Еврокомиссия рекомендовала перевести Киеву второй платеж в середине ноября. А в августе сообщалось, что украинские власти получили первый транш в размере 4,2 миллиарда евро из спецфонда Евросоюза. Кроме того, с марта по июнь Еврокомиссия предоставила Киеву 7,9 миллиарда евро в рамках префинансирования данной программы.

Таким образом, после завершения нынешнего перевода общий объем средств, переданных Евросоюзом Киеву в 2024 году, превысит 16 миллиардов евро.

Ранее замминистра финансов Польши Павел Карбовник заявил, что Евросоюз сможет предоставить Украине 50 миллиардов долларов в рамках утвержденной программой G7 инициативы по использованию замороженных российских активов.

По его словам, даже если США при новом президенте Дональде Трампе затянут передачу средств или выйдут из программы, у Европы будет возможность справиться в одиночку. Речь идет о кредите, погашать который предполагается за счет доходов от российских активов. До этого Минфин Украины сообщил о подписании с ЕС соглашения о кредите на сумму до 35 миллиардов евро в рамках этой инициативы.

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