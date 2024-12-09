Арестован россиянин за жестокое избиение своего малолетнего сына

В Мытищах арестован мужчина за причинение тяжкого вреда здоровья своему сыну

В Мытищах арестован мужчина за жестокое избиение своего малолетнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Ему предъявлено обвинение по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По данным следствия, вечером 5 декабря мужчина находился в квартире со своим 10-летним сыном. На фоне возникших личных неприязненных отношений он нанес не менее десяти ударов руками по голове ребенка. В результате мальчик получил тяжелые телесные повреждения.

Пострадавший находится на лечении больнице. Обвиняемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения по стражу.

Ранее сообщалось, что россиянина осудили за расправу и уничтожение чужого имущества.