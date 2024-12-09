Асад вопреки словам «я не Янукович, никуда не сбегу» повторил его судьбу

Сирийский лидер Башар Асад, сложивший с себя президентские полномочия, повторил судьбу бывшего президента Украины Виктора Януковича вопреки обещанию этого не делать. О заявлении Асада говорилось в материале издания Regnum в 2021 году.

В 2021 году председатель Императорского Православного Палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин вспомнил, что в 2015-м посетил Сирию, чтобы передать президенту страны письмо от российского лидера Владимира Путина.

По словам Степашина, Асад попросил сказать Путину, что он не собирается повторять судьбу экс-президента Украины. «Пусть не переживает, я не Янукович, никуда не сбегу», — заявил тогда Асад. Степашин отметил, что слова сирийского коллеги стали для Путина серьезным аргументом в пользу того, чтобы продолжать оказывать поддержку Дамаску.

Однако 8 декабря 2024 года стало известно, что Асад покинул Сирию после того, как провел переговоры с оппозиционными террористическими группировками, наступающими на Дамаск. После этого сообщалось, что он сложил с себя президентские полномочия и решил передать власть мирным путем. Позднее сообщалось, что бывший сирийский лидер находится в Москве.

Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 годы. Он уехал из страны в феврале 2014 года после массовых протестов в украинских городах, известных как Евромайдан и завершившихся насильственной сменой власти в стране.