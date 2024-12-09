Австрия сняла вето на расширение Шенгенской зоны

Австрия сняла вето на вхождение Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону

Австрийские власти сняли вето на вхождение Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. Об этом со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Австрии сообщает Puls24.

«"Шенгенская страна" теперь открыта также для Румынии и Болгарии», — цитирует портал главу ведомства Герхарда Карнера.

Министр уточнил, что Вена одобрит присоединение обеих стран к Шенгенской зоне на заседании Совета министров внутренних дел Евросоюза в четверг в Брюсселе.

Ранее стало известно, что Румыния и Болгария полноценно войдут в Шенгенскую зону с 1 января 2025 года.