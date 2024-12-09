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20:31, 9 декабря 2024Путешествия

Австрия сняла вето на расширение Шенгенской зоны

Австрия сняла вето на вхождение Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Schengen area / Shutterstock / Fotodom

Австрийские власти сняли вето на вхождение Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. Об этом со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Австрии сообщает Puls24.

«"Шенгенская страна" теперь открыта также для Румынии и Болгарии», — цитирует портал главу ведомства Герхарда Карнера.

Министр уточнил, что Вена одобрит присоединение обеих стран к Шенгенской зоне на заседании Совета министров внутренних дел Евросоюза в четверг в Брюсселе.

Ранее стало известно, что Румыния и Болгария полноценно войдут в Шенгенскую зону с 1 января 2025 года.

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