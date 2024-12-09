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08:05, 9 декабря 2024Россия

Автобус с 43 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся в российском регионе

В Новосибирской области автобус с 43 пассажирами попал в ДТП, девять пострадали
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал МВД по Новосибирской области

В Новосибирской области автобус с 43 пассажирами попал в аварию. Об этом сообщило управление МВД по российскому региону в Telegram-канале.

По его данным, авария произошла в Новосибирском районе, пострадали девять человек. Водитель автомобиля врезался в автобус, когда совершал разворот. Автобус следовал по маршруту Новосибирск — Чистоозерное, после столкновения он съехал в кювет и опрокинулся.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

3 декабря в Москве произошла авария в Хорошевском районе — там столкнулись автобус и 16 автомобилей. Никто, предварительно, не пострадал. Из-за ДТП на дублере Ленинградского шоссе движение оказалось парализовано.

ЖЗЛ
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