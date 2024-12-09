Авторынок России потерял второе место в европейском рейтинге

«Автостат»: российский авторынок упал со второго на пятое место

В ноябре 2024 года автомобильный рынок России упал в европейском рейтинге со второго на пятое место. Об этом сообщило агентство «Автостат».

По его данным, в последний месяц осени объем продаж новых легковых машин в РФ составил 121 884 экземпляра, что стало наихудшим результатом российского авторынка за последние девять месяцев.

На первом месте расположилась Германия, где продали 244 544 машины. На втором — Великобритания с показателем 153 610 единиц. «Бронзу» получила Франция, где удалось продать 133 318 автомобилей. Следом идет Италия (124 251 проданная автомашина).

Ранее сообщалось, что рост продаж, наблюдавшийся в сентябре и октябре, был вызван тем россияне старались купить автомобиль до повышения утилизационного сбора. Кроме того, сказалось ужесточение денежно-кредитной политики Банка России.

Есть прогнозы, что в первые три-четыре месяца 2025 года продажи автомобилей в России упадут на 30-35 процентов.