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19:25, 9 декабря 2024Экономика

Авторынок России потерял второе место в европейском рейтинге

«Автостат»: российский авторынок упал со второго на пятое место
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В ноябре 2024 года автомобильный рынок России упал в европейском рейтинге со второго на пятое место. Об этом сообщило агентство «Автостат».

По его данным, в последний месяц осени объем продаж новых легковых машин в РФ составил 121 884 экземпляра, что стало наихудшим результатом российского авторынка за последние девять месяцев.

На первом месте расположилась Германия, где продали 244 544 машины. На втором — Великобритания с показателем 153 610 единиц. «Бронзу» получила Франция, где удалось продать 133 318 автомобилей. Следом идет Италия (124 251 проданная автомашина).

Ранее сообщалось, что рост продаж, наблюдавшийся в сентябре и октябре, был вызван тем россияне старались купить автомобиль до повышения утилизационного сбора. Кроме того, сказалось ужесточение денежно-кредитной политики Банка России.

Есть прогнозы, что в первые три-четыре месяца 2025 года продажи автомобилей в России упадут на 30-35 процентов.

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