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10:53, 9 декабря 2024Силовые структуры

Бастрыкин напомнил о тайне следствия по делу бывшего замминистра обороны России

Бастрыкин: детали дела экс-замглавы Минобороны Иванова пока разгласить не могу
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отказался раскрыть детали уголовного дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции. В интервью РИА Новости он напомнил о тайне следствия.

По словам Бастрыкина, Иванов проходит по делу о получении взятки, но подробности расследования он не может пока раскрыть в интересах следствия.

3 декабря сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил арест на недвижимость и машины бывшего военного чиновника.

Иванову вменяется получение взяток на миллиард рублей, растрата и легализация денежных средств банка «Интеркоммерц» на общую сумму более четырех миллиардов рублей.

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