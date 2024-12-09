Бастрыкин напомнил о тайне следствия по делу бывшего замминистра обороны России

Бастрыкин: детали дела экс-замглавы Минобороны Иванова пока разгласить не могу

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отказался раскрыть детали уголовного дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции. В интервью РИА Новости он напомнил о тайне следствия.

По словам Бастрыкина, Иванов проходит по делу о получении взятки, но подробности расследования он не может пока раскрыть в интересах следствия.

3 декабря сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил арест на недвижимость и машины бывшего военного чиновника.

Иванову вменяется получение взяток на миллиард рублей, растрата и легализация денежных средств банка «Интеркоммерц» на общую сумму более четырех миллиардов рублей.