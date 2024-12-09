Бразильское посольство в Сирии эвакуировали

UOL: Бразилия эвакуировала свое посольство в Дамаске

Власти Базилии эвакуируют посольство страны в Дамаске. Об этом сообщает бразильское интернет-издание UOL.

«Дворец Планалту (резиденция президента Бразилии — прим. «Ленты.ру») приказал посольству страны в Дамаске эвакуироваться», — пишет портал.

По информации UOL, в эвакуации будет участвовать ООН. Сотрудников дипмиссии перевезут в Ливан, однако в Дамаске оставят «одного местного чиновника».

Ранее стало известно, что сотрудники белорусского посольства решили остаться в Дамаске и продолжить работу после свержения власти в Сирии.