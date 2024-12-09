Бывший глава российского курорта с сожительницей получили сроки за махинации с жильем

СК: экс-глава Феодосии получил 8 лет колонии за должностные преступления

Суд приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего главу администрации города Феодосии за должностные преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Также осуждена 31-летняя сожительница чиновника на четыре года лишения свободы с отсрочкой отбытия наказания до достижения ее ребенком возраста 14 лет.

Суд установил, что экс-глава российского курорта причастен к мошенничеству, вымогательству и получению взяток, а также им допущено превышение должностных полномочий. В 2022 году он узнал, что житель Феодосии хочет передать свой дом стоимостью свыше семи миллионов рублей многодетной семье беженцев с освобожденных территорий, приехавшей в город. Однако чиновник незаконно оформил жилье на свою сожительницу.

Также глава города незаконно передал местным коммерсантам земельные участки, чем причинил ущерб Феодосии на сумму 72 миллиона рублей, за что получил взятку.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил о завершении расследования уголовного дела о взятке, в получении которой обвиняется замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.