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15:31, 9 декабря 2024Экономика

Части россиян пообещали 30-градусные морозы

Вильфанд: в Омской, Томской и Кемеровской областях ожидаются 30-градусные морозы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

На этой неделе в ряде регионов Западной Сибири ожидаются сильные морозы, местами до минус 30 градусов. Такую погоду части россиян пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, 30-градусные морозы ударят по Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областям в первые два-три дня текущей недели под влиянием Восточно-Сибирского антициклона. «Там морозы ночью, двузначные отрицательные температуры — 25-30 градусов», — поделился информацией он.

В дневные часы температура в вышеуказанных регионах будет держаться в пределах минус 15-20 градусов, что практически на восемь градусов ниже климатической нормы. Однако, отметил эксперт, к выходным прогнозируется потепление: так, столбики термометров поднимутся на 7-10 градусов, достигнув значений, близких к норме или чуть превышающей ее. «Эти аномалии, когда на севере России зимой теплее, чем на юге Сибири, — редкость большая», — заключил Вильфанд.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра предупредил, что в ближайшую субботу, 14 декабря, в Москве похолодает до минус 13 градусов.

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