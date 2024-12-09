Apple засудят за хранение запрещенных материалов

NYT: на Apple подали в суд за отказ сканировать фотографии пользователей

В США против корпорации Apple подали иск за отказ сканировать фотографии пользователей. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

В конце 2022 года Apple отказалась сканировать фотографии пользователей на предмет обнаружения жестокого обращения с детьми. Функция сканирования CSAM была анонсирована осенью 2021 года, но из-за давления активистов IT-гигант отказался от планов развернуть ее. В конце 2024 года против Apple подали иск, в котором компанию осудили за отказ защищать жертв сексуального насилия.

Иск подала 27-летняя женщина, которая заявила, что подвергалась насилию в детстве. По ее словам, она обнаружила свои приватные фотографии в сервисе Apple iCloud: женщина полагает, что компания не стала вводить функцию CSAM и фактически легализовала хранение на устройствах Apple запрещенных материалов. Журналисты отметили, что к иску присоединилась 2680 человек.

В документе говорится, что вместо того, чтобы защитить пользователей, Apple не препятствует распространению их приватных фотографий, «заставляя жертв детского сексуального насилия заново переживать травму, которая сформировала их жизнь». Истцы потребовали от корпорации внедрить CSAM и выплатить жертвам компенсацию в размере минимум 150 тысяч долларов.

Представитель Apple Фред Сайнс в ответ заявил, что компания считает материалы, содержащие сцены жестокого обращения с детьми, отвратительными, и будет непримиримо бороться с любыми проявлениями насилия.

В начале декабре бывший сотрудник Apple подал на компанию в суд, обвинив во вмешательстве в личную жизнь. По его словам, корпорация якобы следит за своими сотрудниками и сравнил работу в Apple с тюрьмой.