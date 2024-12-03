Работу в Apple сравнили с тюрьмой

Apple обвинили в слежке за сотрудниками и сравнили работу в компании с тюрьмой

На компанию Apple подали в суд из-за вмешательства в частную жизнь. Об этом сообщает издание Semafor.

Иск был подан в воскресенье, 1 декабря, в суд штата Калифорния (США) бывшим маркетологом компании Амаром Бхактой. Специалист заявил, что в период работы в корпорации он подвергался слежке и постоянному контролю со стороны работодателя. В Apple категорически отвергли обвинения.

По словам Бхакты, Apple крайне строго относится к своим сотрудникам и продолжает следить за ними даже вне рабочего времени. «Для сотрудников Apple ее экосистема — это не огороженный сад. Это тюремный двор», — заметил экс-специалист компании. Он подчеркнул, что руководители корпорации мешали ему выступать на тематических мероприятиях и заставили удалить информацию из LinkedIn о том, что он работает в Apple.

Также в корпорации требуют, чтобы сотрудники пользовались только фирменными устройствами. В компании не приветствуют, когда работники заводят дополнительную учетную запись iCloud, чтобы скрыться от слежки со стороны работодателя. По словам истца, Apple якобы в курсе всей информации, которая хранится на устройствах сотрудников.

«Каждый сотрудник имеет право обсуждать свою заработную плату, часы работы и условия труда, и это часть нашей политики делового поведения», — отреагировали в компании на подачу иска. Если Apple проиграет в суде, то ей придется заплатить штраф за каждое выявленное нарушение.

В середине мая корпорации Apple и Google разработали сервис, который позволит пользователям обнаруживать следящие за ними гаджеты. Новая функция появилась в обновлениях для iOS и Android.