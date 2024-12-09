Директор Эрмитажа дал неожиданный совет беременным

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский призвал беременных женщин ходить в музей

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что беременным женщинам необходимо посещать музеи. Его слова приводит Telegram-канал агентства ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

По словам директора одного из главных музеев страны, детей надо приобщать к искусству еще до рождения.

«Если беременные будут ходить в музей, тогда у них роды будут хорошие, дети будут хорошие. Сейчас к нам приходит очень много детей. Мы всячески поощряем, хотя не всем это нравится почему-то. Казалось бы, радоваться надо, когда детей водят», — заявил Пиотровский.

Он отметил, что музей сталкивается с недовольством большим количеством детей и мамочек в музее, что стало для него неожиданностью.

Ранее стало известно, что Михаил Пиотровский намекнул на скорый уход со своего поста в Эрмитаже. Он возглавляет музей с 1992 года, а до него должность занимал его отец Борис.