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02:09, 9 декабря 2024Россия

ФСБ перечислила выдающие телефонных мошенников слова

ФСБ: мошенники вымогают деньги в обмен на закрытие уголовных дел с жертвы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Телефонные мошенники все чаще используют якобы номера Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом говорится в говорится в заявлении Центра общественных связей (ЦОС) спецслужбы, передает РИА Новости.

В ФСБ добавили, что последнее время участились случаи хищения личных или кредитных денежных средств граждан неизвестными лицами с использованием подменных телефонных номеров.

При этом мошенники представляются работниками служб безопасности и уговаривают жертв перевести свои деньги — личные или кредитные — на якобы безопасный счет или быстро снять наличные и передать их курьеру.

Еще одной популярной схемой вымогательства является якобы получение средств в обмен на закрытие якобы возбужденных уголовных дел. В ЦОС разъяснили, что россиян уведомляют о привлечении в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу исключительно в письменном виде, причем уведомления вручаются лично.

В ЦОС пояснили, что, если звонит человек и упоминает такие фразы, как «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет», «представитель службы безопасности банка», «безопасный счет», «единый расчетный счет Центрального банка России», «ваш гражданский долг», или просит сообщить код из СМС, данные карты, паспорта или СНИЛС, а также пытается убедить срочно продать свою недвижимость или транспорт — необходимо просто положить трубку.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, пытающихся получить доступ к аккаунту на портале «Госуслуги» с помощью полиса ОМС. Злоумышленники просят жертв назвать код из СМС, который позволит им войти в профиль.

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