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16:33, 9 декабря 2024Силовые структуры

ФСБ задержала сообщившего о ложной подготовке к теракту в день экзамена школьника

В Челябинске ФСБ задержала школьника за ложное сообщение директору о теракте
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону совместно с коллегами из полиции задержали 14-летнего местного жителя за ложное сообщение о подготовке к теракту в день экзамена. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении школьника возбудили уголовное дело по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

По версии следствия, подросток в день экзамена написал директору школы о якобы готовившемся теракте в здании учебного заведения. Обвиняемый пытался использовать меры конспирации, но они ему не помогли. Позднее несовершеннолетний заявил силовикам, что хотел сорвать экзамен, а инструкцию, как отправить анонимное сообщение, нашел в интернете.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) суд приговорил 61-летнего местного жителя к трем годам лишения свободы условно за ложное сообщение о подготовке террористического акта в магазине.

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