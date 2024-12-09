В PlayStation рассказали об эксклюзивности игр GTA

В Sony рассказали, почему игры GTA были эксклюзивами для PlayStation

Компания Sony договорилась об эксклюзивном статусе игр серии GTA для PlayStation, так как боялась конкурента Microsoft. Об этом в интервью изданию Gamesindustry заявил бывший топ-менеджер компании Крис Диринг.

По словам Диринга, который в начале нулевых возглавлял PlayStation Europe, новости о появлении консоли Xbox напугали руководителей Sony. Чтобы не позволить Microsoft отобрать значительную долю игрового рынка, в компании решили сделать ряд игр эксклюзивными, чтобы они выходили только на PS.

Экс-президент PlayStation Europe рассказал, что одними из таких игр стали тайтлы серии GTA. В компании обещали геймдизайнерам особые условия, в обмен они должны были выпускать игры только на PlayStation в течение определенного периода времени.

В ходе сделки Sony и Take-Two договорились, что следующие три игры студии Rockstar Games окажутся эксклюзивами PlayStation. Ими стали GTA 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Первыми они вышли на PS, а спустя некоторое время состоялся их релиз на Xbox и ПК.

Крис Диринг назвал сделку с Take-Two большой удачей как для разработчиков, так и для PlayStation. Также он отметил, что шел на риск, так как в начале нулевых было неизвестно, станет ли GTA настолько популярной, как сейчас.

Ранее стало известно, что студия Rockstar Games не раскрыла никаких деталей об игре GTA VI спустя год после выхода дебютного трейлера. По словам журналистов издания Gadgets 360, геймеры ожидают выпуска второго видео об игре.