Индийская полиция угостила протестующих чаем с печеньем и применила слезоточивый газ

Полиция Индии угостила протестующих чаем с печеньем и применила слезоточивый газ

Индийская полиция в ходе протестов фермеров угостила митингующих чаем с печеньем, осыпала их лепестками цветов в качестве благословения, а через некоторое время применила слезоточивый газ и водометы. Об этом сообщает Times of India.

Столкновение с сотрудниками полиции произошло на границе штатов Пенджаб и Харьяна около населенного пункта Шамбху. Сотни фермеров намеревались провести марш до столицы страны Нью-Дели с требованием введения гарантированных цен на все сельскохозяйственные культуры.

Шествие участников протеста остановила многослойная баррикада, установленная сотрудниками службы безопасности Харьяны. Отмечается, что изначально полиция «проявила жест доброй воли, предложив протестующим чай, сыграв гимны из Гурбани и осыпав фермеров цветами с баррикад». Однако, когда фермеры попытались демонтировать железные решетки, власти прибегли к силе, используя слезоточивый газ, перцовый баллончик и водометы.

В результате столкновения пострадали шесть фермеров. Их доставили в государственную больницу в городе Раджпура. Участники марша также заявили, что брошенные им цветы были пропитаны химикатами.

На фоне напряженности полиция объявила через громкоговорители, что фермеры должны вернуться в свой лагерь, если они не смогут предоставить официальное разрешение на проход в столицу страны.

Новые протесты индийских фермеров начались в феврале 2024 года. Тогда маршем по провинции Пенджаб и Харьяна прошли десятки тысяч протестующих. Они намеревались войти в столицу страны Дели, однако были остановлены полицейскими в 200 километрах от города. Полиция устроила на въезде в столицу заграждения из колючей проволоки и применила против манифестантов слезоточивый газ.

Подобные выступления происходят в Индии не впервые: фермеры также протестовали в 2020 и 2021 годах.