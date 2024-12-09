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10:25, 9 декабря 2024Бывший СССР

В МИД Казахстана высказались о возобновлении «астанинского процесса» по Сирии

МИД Казахстана: говорить о возобновлении «астанинского процесса» по Сирии рано
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)
Айбек Смадияров

Айбек Смадияров. Кадр: Телеканал ТДК-42 / YouTube

Говорить о возобновлении «астанинского процесса» по Сирии пока рано. Об этом заявил глава МИД Казахстана Айбек Смадияров, пишет ТАСС.

«Говорить о переговорах по Сирии в Астане пока рано, мы отслеживаем ситуацию», — заявил глава внешнеполитического ведомства республики. Других подробностей глава МИД Казахстана по переговорному процессу в арабской стране не привел.

«Астанинский процесс» — переговоры по мирному урегулированию гражданской войны в Сирии, начавшиеся в столице Казахстана Астане в январе 2017 года. В них принимали участие делегации стран-гарантов прекращения боевых действий: Россия, Иран и Турции, а также представители прежнего правительства Башара Асада, проамериканской оппозиции и делегация ООН во главе со специальным представителем по Сирии генсека организации Стаффаном де Мистура.

Прежний президент республики Нурсултан Назарбаев предложил город как площадку для переговоров. «Любые переговоры, диалог — это путь в будущее», — говорил экс-глава республики. Сам Казахстан не являлся стороной переговоров.

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