Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ

Никиту Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ

Российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова признали второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Нападающий в выездном матче с «Ванкувер Кэнакс» забросил шайбу и сделал две результативные передачи. Его команда одержала победу со счетом 4:2.

Первой звездой дня стал датский нападающий «Сиэтл Кракен» Оливер Бьоркстранд. Он оформил дубль и сделал две результативные передачи в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:5). Третьей звездой дня признан канадский вратарь «Колорадо Эвеланш» Скотт Уэджвуд. Голкипер оставил свои ворота сухими во встрече с «Нью-Джерси Девилс» (4:0).

Кучеров в нынешнем сезоне провел 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе 13 голов и 24 результативные передачи.